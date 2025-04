"Regala un sorriso 2025": sabato 1 aprile a Cherasco appuntamento di solidarietà

Sabato 12 aprile si svolgerà l’evento solidale “Regala un sorriso 2025” organizzato dall’omonima associazione: a partire dalle ore 14.30 presso il campo da calcio Emilio Roella, messo a disposizione dalla Sportiva Cheraschese 1904, ci sarà il “Triangolare del Sorriso”, con la partecipazione della Nazionale dello Spettacolo, l’Ordine Avvocati di Torino ed una selezione vecchie glorie di Cherasco.

A fine pomeriggio, l’appuntamento proseguirà con una cena solidale presso il Palaexpo (nei pressi del campo da calcio, in piazza degli Alpini) organizzata con la collaborazione di Cherasco Eventi e Gusta Cherasco, delle pro loco delle frazioni cheraschesi di Roreto, Cappellazzo, Veglia e Bricco, main sponsor Mercatò, Caffè Revello, Pollo Ora, Camst Group, Life e Barbero 1881. Il ricavato della cena sarà devoluto all’associazione “Regala un sorriso” a supporto del Dipartimento Materno Infantile della Fondazione Ospedale Alba/Bra “Michele e Pietro Ferrero”, per l’acquisto di uno strumento diagnostico per l’ospedale di Verduno.

Il menù prevede affettati con focaccia, insalata di pollo sedano e noci, agnolotti burro e salvia, robiola Cherasco De.Co con frutta secca, crostata, caffè, acqua e vino delle Cantine Marchese Fracassi, costo della cena 40 euro, prenotazioni ai seguenti numeri 3385842525 oppure 3398566369.

«Il progetto “Regala un sorriso” – a spiegare è il presidente dell’associazione Carmelo Franceschini - è un’iniziativa di grande valore sociale, promossa da tre amici: il sottoscritto insieme a Daniele Sobrero e Vincenzo Pizzonia. Uniti dalla passione per il calcio e dall’impegno per il bene della Comunità, abbiamo deciso di dedicarci all’aiuto dei bambini malati, rendendo le cure mediche più accessibili e di qualità, nel nostro territorio. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere la sanità locale, "Regala un sorriso” ha organizzato diverse iniziative: eventi sportivi, culturali, teatrali e musicali, giornate dedicate alle Scuole e cene solidali. La Comunità si è raccolta in questi eventi, dimostrando un forte senso di appartenenza, solidarietà e partecipazione».

«L’amministrazione comunale, insieme a tutte le associazioni, si è unita per una causa nobile: raccogliere fondi a favore dell’Ospedale di Verduno. – dice il vicensindaco Umberto Ferrondi - Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che partecipano attivamente a questa iniziativa: una comunità che lavora in sinergia per dare il proprio contributo a questa causa importante. Un sentito grazie anche all’Associazione "Regala un sorriso" e a tutti i suoi volontari, che hanno scelto Cherasco per questa iniziativa e per l’impegno che dedicano ai progetti solidali che realizzano. Invitiamo tutti, cheraschesi e non, a partecipare alla manifestazione che si terrà sabato 12 aprile, con eventi pomeridiani e una cena solidale».