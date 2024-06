Federica Barbero (Fratelli d’Italia). “Il diritto al voto deve essere esercitato”

Federica Barbero, candidata nelle liste di Fratelli d’Italia, sia per le elezioni della Regione Piemonte (per Cuneo e provincia), che per le europee nella circoscrizione Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia), dopo aver vissuto intensamente le scorse settimane fa una riflessione sulla sua campagna elettorale.

“Siamo agli sgoccioli. La campagna elettorale sta per chiudersi e fra qualche giorno ogni candidato si confronterà con i risultati delle elezioni.

Personalmente, posso affermare che ho vissuto settimane vorticose, ricche di eventi e situazioni; giornate nelle quali, col massimo impegno e anche con dedizione, mi sono accostata alla gente, cercando di farmi conoscere e di conoscere a mia volta. Ho viaggiato, ho ascoltato, ho osservato, ho scritto e ho parlato.

Oggi sono ancor più convinta che sia valsa la pena di immergermi completamente in questa esperienza, perché ho potuto confermarmi nella mia convinzione: abbiamo una immensa ricchezza!

Cuneo e il suo territorio, persone, materie prime, bellezze artistiche e naturalistiche sono un patrimonio enorme, che deve essere ancor più valorizzato.

Sono molteplici le materie di cui vorrei occuparmi, ma una in particolare è di importanza fondamentale per il nostro territorio e per la nostra economia: l’agricoltura. Il mio impegno sarà quello di tutelare i nostri agricoltori, in tutte le sedi e presso tutte le istituzioni competenti, per favorire lo sviluppo effettivo del comparto, facendo di tutto per ottenere la riduzione di oneri fiscali e burocratici che opprimono le nostre aziende e sostenendo invece al massimo i produttori, anche attraverso opportuni finanziamenti.

Con questa premessa, vorrei rivolgere due appelli a tutti gli (e)lettori.

Il primo: il diritto al voto DEVE essere esercitato!

Non possiamo continuare a far prevalere il partito dell’astensionismo: andiamo alle urne, assumiamoci la responsabilità della scelta, diamo forza, col nostro voto, alle persone che meritano la nostra fiducia! Tra l’altro, non dobbiamo sottovalutare l’importanza della Regione quale ente territoriale e non dobbiamo dimenticare quanto ne sia ampia la competenza legislativa, in settori-chiave per noi cittadini. Basti pensare che, in alcune materie, come la formazione professionale dei nostri giovani o la promozione di attività culturali oppure il trasporto pubblico su base regionale, solo la Regione, non lo Stato, può legiferare, laddove in altre materie quest’ultimo può stabilire solo principi-guida mentre i contenuti normativi sono definiti a livello regionale (ad es., nel settore del commercio con l’estero, del governo del territorio, del settore dell’energia, solo per citarne alcuni). Una piccola postilla per quanto riguarda un tema a me molto caro, cioè l’agricoltura: essa è purtroppo una materia stretta nei vincoli imposti dall’Unione europea e, per di più, sotto diversi profili, trasversalmente oggetto di legislazione esclusiva dello Stato (nell’ambito della concorrenza e delle politiche ambientali) o concorrente con esso (per quanto attiene agli aspetti del governo del territorio o la tutela della salute).

Il secondo appello: la Giunta Cirio ha finora lavorato bene, lo testimonia l’importante dato, certificato dalla Corte dei Conti, circa la discesa del disavanzo regionale. Continuiamo, quindi, sulla strada tracciata per proseguire il lavoro già iniziato!

Consentitemi, col vostro voto, di essere parte attiva di questo cammino, mettendomi al servizio delle nostre comunità e dei nostri territori. Ho tante idee da voler concretizzare: ad esempio, la nascita di un Assessorato che tenga insieme esclusivamente Commercio e Turismo, in considerazione dell’apporto del settore terziario al PIL regionale (54%). Assessorato che venga reso decisamente robusto, attraverso una significativa dotazione organica e finanziaria e che si occupi dei grandi problemi sentiti da tutti gli operatori del settore (revisione della legge regionale sul commercio, desertificazione anche commerciale dei centri urbani, logistica della distribuzione).

Ma ciò che pure mi sta molto a cuore, come ho ripetuto spessissimo in questa campagna elettorale, è il potenziamento del turismo, anche attraverso un rilancio dei nostri borghi, possibilmente creando una rete di accoglienza diffusa con una particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi di promozione territoriale e al coinvolgimento degli imprenditori come ambasciatori delle nostre eccellenze e delle nostre realtà locali, nonché del mondo giovanile. Aiutatemi a realizzare tutto ciò!

Buon voto a tutti, con Federica Barbero per Fratelli d’Italia”.