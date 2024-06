Ravera: "Abbiamo gestito le finanze pubbliche con responsabilità e realizzato tanto per Boves"

Negli ultimi 5 anni il comune di Boves ha ottenuto quasi 3,5 milioni di euro in contributi e realizzato 5,6 milioni di euro in investimenti, un risultato significativo che evidenzia l'efficacia della gestione finanziaria dell'amministrazione. L'ultimo contributo, ricevuto mercoledì scorso dalla Regione Piemonte, ammonta a 378.000 euro per i lavori di Villa Berrini. Tra i principali finanziamenti, spicca quello del FESR da 1.132.000 euro per il completamento dell'ex Filanda Favole e la realizzazione del Museo della Resistenza.

Parallelamente, il Comune di Boves ha ridotto il proprio debito del 78%, passando da 5.170.000 euro a 1.134.000 euro.

Rita Ambrosoli, insegnante e candidata consigliere per la lista civica “Insieme per Boves”, sottolinea l'importanza di una gestione finanziaria responsabile: “Non siamo contrari all'indebitamento per progetti significativi, ma è fondamentale che questi progetti abbiano una vita utile superiore alla durata del debito. Ad esempio, fare un mutuo ventennale su un asfalto che dura dieci anni non ha senso”.

La filosofia di base è che un’amministrazione non debba mirare a generare profitti, ma a fornire servizi alla comunità, senza però esaurire completamente le risorse. “Una certa liquidità è indispensabile per far fronte a eventuali emergenze, come è successo con il Covid, l’ex discarica di Fontanelle, l'Auditorium Borelli o la frana di Via San Pietro” spiega Matteo Ravera, architetto di 46 anni e candidato sindaco.

Grazie a questa capacità gestionale, l'amministrazione comunale ha accantonato un avanzo di oltre 1,5 milioni di euro, che permetterà di pianificare rapidamente interventi importanti e di affrontare con tranquillità economica eventuali imprevisti. “Se toccherà noi amministrare, continueremo su questa strada per garantire stabilità e sviluppo a Boves. Tanti gli interventi che abbiamo intenzione di realizzare” aggiunge Piero Dotta, litografo in pensione e candidato consigliere.

Un altro risultato tangibile della gestione finanziaria responsabile è la riduzione l'addizionale IRPEF che è ad uno dei livelli più bassi della provincia: lo 0,6%, contro lo 0,7% o 0,8% di molti comuni vicini. “Meno tasse per tutti! Lo avevamo detto cinque anni fa e lo abbiamo mantenuto” dichiara con orgoglio Matteo Ravera concludendo che “In questi anni, abbiamo dimostrato che è possibile gestire le finanze pubbliche in modo responsabile e allo stesso tempo realizzare importanti investimenti per la comunità. Se saremo rieletti, continueremo a lavorare con la stessa dedizione”.