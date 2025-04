Ampia partecipazione al congresso braidese del Partito Democratico

Giovedì 10 si è celebrato, davanti ad una foltissima platea di quasi 150 partecipanti, il Congresso di circolo del Pd di Bra e zona. I candidati alla Segreteria di circolo Oscar Cambieri e alla Segreteria provinciale Davide Sannazaro hanno esposto i loro intenti programmatici.

In particolare Cambieri ha tratteggiato un partito che sappia discutere a tutto campo i problemi e gli obiettivi di una sinistra del XXI secolo e che promuova una nuova classe dirigente fra i giovani. Una importante presenza di giovani ha anche caratterizzato la serata.

Dopo i saluti dell’on. Chiara Gribaudo e del sindaco Gianni Fogliato, diversi interventi hanno suggerito idee e priorità per la vita del circolo, che -ha comunicato il segretario uscente Walter Gramaglia- può contare su oltre 330 iscritti, risultando il più numeroso della provincia. Al termine della serata, la votazione ufficiale ha confermato in modo unanime i due candidati, cui spetterà il compito di guidare un partito che si presenta in ottima salute.