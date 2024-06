Atletica: Riva, Arnaudo e Gemetto agli Europei di Roma, gare e orari

Pubblicato, sul sito Fidal Piemonte, il programma orario degli atleti piemontesi agli Europei di Roma, da venerdì 7 a mercoledì 12 giugno.

Da regolamento, i migliori 12 classificati della Road To Roma per le specialità che vanno dai 100 ai 400 metri, ostacoli compresi, sono esentati dalle batterie e sono promossi direttamente in semifinale.

In gara Pietro Riva, atteso protagonista della mezza maratona (domenica ore 9) e dei 10000 metri (nella serata di mercoledì 12 giugno, alle 21.44). Martedì 11 scenderanno in pista Anna Arnaudo e Valentina Gemetto (ore 21.30) per i 10000 metri femminili.

