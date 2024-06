La Sindaca di Borgo San Dalmazzo e la Giunta comunale hanno incontrato il giovane borgarino Kevin Giorgis

Kevin Giorgis è un nome di spicco nel panorama dell'innovazione tecnologica applicata al settore della formazione e alle risorse umane. Attualmente ricopre il ruolo di Managing Director presso 12Venture (www.12venture.com), uno Startup Studio all'avanguardia specializzato in EdTech e HRTech. Sotto la sua guida, 12Venture supporta le startup in tutte le fasi della loro crescita, dalla costituzione fino all'exit, creando e lanciando cinque nuove startup ogni anno.



Ma la passione di Giorgis per la formazione non si ferma qui. È anche il co-fondatore e Presidente di Ecosistema Formazione Italia (EFI - www.efi-italia.it), un'associazione non profit che promuove la crescita delle realtà formative. EFI crea reti tra formatori, enti e startup, favorendo sinergie e opportunità di business nel settore dell'apprendimento e dello sviluppo delle competenze.



La carriera di Giorgis è caratterizzata da un impegno costante per mettere al centro la persona nei processi di apprendimento. Questo impegno si riflette anche nel suo ruolo di co-fondatore di Wyblo, una startup EdTech che automatizza le pratiche amministrative e migliora i percorsi formativi attraverso feedback e analitiche in tempo reale.



La sua formazione accademica è altrettanto interessante, con un Master in Strategy and International Management presso l'Università di St. Gallen (primo al mondo per 11 anni consecutivi, ranking Financial Times) e una laurea in Management e Marketing presso l'Università di Bologna con uno scambio di un anno alla University of California, Riverside. Con oltre cinque anni di esperienza nel settore, Kevin Giorgis continua a promuovere l'innovazione e lo sviluppo sostenibile nell'educazione e nella formazione, consolidando la sua posizione come leader visionario in un settore in continua evoluzione.



Kevin Giorgis desidera inviare un messaggio importante ai giovani e alle future generazioni: "La scuola è fondamentale, ma altrettanto essenziale è guardarsi attorno e cogliere tutte le opportunità che la vita offre al di fuori del percorso scolastico tradizionale. Partecipare ad attività extra-curriculari, siano esse sportive, culturali, professionali o di volontariato, arricchisce il proprio bagaglio di esperienze e competenze. Queste attività, che nel breve termine possono sembrare solo un impegno aggiuntivo, nel medio e lungo periodo fanno una grande differenza. Non solo migliorano il curriculum, ma aumentano significativamente le possibilità di essere ammessi in università prestigiose e di trovare lavori migliori. Imparare a lavorare in team, sviluppare abilità di leadership, entrare in contatto con diverse culture e realtà professionali, sono tutte esperienze che formano individui completi e preparati ad affrontare le sfide del mondo moderno. Perciò, non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort e di investire tempo ed energie in esperienze che vi appassionano e vi fanno crescere."



L’Amministrazione Comunale si complimenta con Giorgis per la sua carriera e il suo impegno. Kevin ha dimostrato quanto l’approccio integrato all'apprendimento combinato con l'istruzione formale con esperienze pratiche e di vita siano importanti. Le sue parole e il suo esempio possono rappresentare un’ispirazione per chiunque aspiri a fare la differenza nel proprio campo.