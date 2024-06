Mondovì, in pausa l'intervento per la valorizzazione del vagone della vecchia funicolare

In pausa il progetto di valorizzazione del vecchio vagone della funicolare di Mondovì che, da diversi anni, è 'parcheggiato' vicino all'Itis, in attesa di trovare una nuova collocazione.

Con la variazione di bilancio presentata al Consiglio Comunale - lo scorso venerdì 31 maggio - i circa 80mila euro del progetto, destinati all’intervento di sistemazione del vecchio vagone, sono spostati e destinati ad interventi di elevato richiamo turistico nel settore degli eventi e manifestazioni.

"La proposta è di svincolarli - ha detto l'assessore al bilancio - per destinarle agli eventi estivi, come Mostra dell'Artigianato e Movi".

L'assessore Rabbia, nell'illustrazione della variazione ha comunicato inoltre, che è "pervenuta l’assegnazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo di un contributo straordinario per complessivi 500mila euro, a seguito dell’inserimento sulla piattaforma ministeriale “Art Bonus” degli interventi concernenti il complesso “Liber”, destinati all’intervento da realizzare al primo piano dell’edificio ex-Orfane mediante l’avvio delle procedure per la fornitura di un’adeguata attrezzatura d’arredo, indispensabile per consentire il trasferimento dei fondi storici maggiormente rilevanti della biblioteca civica".

“Ricordo - ha detto il consigliere Cesare Morandini per il centrosinistra - che nel settembre del 2023 avevamo presentato un’interrogazione che comprendeva anche il vagone della funicolare. Una grande incognita per Mondovi. Nel 2023 una delle ipotesi era piazzarla nella rotatoria tra via Tanato e via Otteria. Non possiamo darci una scadenza per ricollocarla definitivamente?".

Per il cnetrodestra, il consigliere Enrico Rosso: “Perché non chiedere alla Provincia di di dare un contributo, visto che la rotatoria di via Otteria è su strada provinciale? In questo modo si potrebbe finalizzare l'intervento".





A rispondere il sindaco: "Non veniamo meno a quanto detto: valorizzeremo il vagone della funicolare perché sono state investite in passato risorse. Penseremo a una collaborazione Comune-Provincia come già avvenuto con la realizzazione degli interventi in via Nino Carboneri".