Previsioni PlayDoge, l’ultima criptovaluta play to earn sul mercato

Alla soglia dei 2,5 milioni di dollari la prevendita di PlayDoge, il nuovo progetto lanciato il 28 maggio. Gli esperti pensano che questa impennata iniziale sia solo l'inizio per PlayDoge, che potrebbe vedere un'ondata di investimenti.

Questo nuovo progetto ricalca il gioco anni ‘90 Tamagotchi, riprendendone la grafica 2d a 8bit tipica dei videogiochi di una volta, ma fornendo un’utilità al token sottostante che genera guadagni per gli investitori.

L’animaletto elettronico portatile presente nel tamagotchi, in questa nuova versione è rappresentato dal cane Doge, protagonista di mille avventure. La tipologia di token, un meme coin, e la fidelizzazione creata dal gioco, fanno prevedere uno sviluppo esponenziale della community e una domanda sempre in crescita per il token $PLAY. L’app di PlayDoge è scaricabile su tutti i dispositivi mobili, sia iOS sia Android. Proprio $PLAY risulterà essere la pietra angolare del progetto. Permette infatti ai giocatori che lo possiedono di qualificarsi per i premi P2E.

Inoltre i giocatori devono loggarsi nel gioco ogni giorno per prendersi cura del proprio doge, ciò assicura che rimangano strettamente connessi al progetto e che creino un effetto passaparola. Il prezzo attuale di $PLAY è di $0,00502. Appena la prevendita raggiungerà $1,965,467 ci sarà un altro aumento di prezzo. I token disponibili in ciascuna fase saranno pari al 2,5% dell’offerta totale. Playdoge ha superato brillantemente un audit di Solidproof.

Previsione per il 2024

L’effetto nostalgia anni ‘90 può essere trainante nel portare in alto PlayDoge. Tanto che le previsioni dicono che potrebbero salire a 0,060 dollari entro la fine del 2024, un guadagno dell'1.200% rispetto al prezzo del primo turno della prevendita. Affinché il progetto cresca e si mantenga vivo, diventano essenziali le strategie di marketing, l’adozione del gioco e il suo continuo rinnovamento, così che l’interesse dei giocatori resti sempre vivo.

Previsione per il 2025

Nel 2025 gli analisti prevedono una fase di mercato “bull run”. Anche le meme coin dovrebbero beneficiarne e in special modo quelle come PlayDoge che hanno un token di utilità. È possibile che PlayDoge venga quotato anche su scambi Tier-1 come Coinbase e Binance. Ciò aumenterà la fascia di pubblico che avrà accesso al gioco e potrà portare a un ulteriore successo. Si prevede quindi che $PLAY potrebbe arrivare a $0,105 entro la fine del 2025. Dal prezzo supposto a fine 2024 significherebbe un ulteriore guadagno del 75%.

Previsione per il 2026

L’originale gioco Tamagotchi in un’epoca dove ancora non c’era la potenza promozionale strabordante dei social, ha venduto oltre 82 milioni di esemplari. PlayDoge ha quindi il potenziale per diventare un gioco P2E incredibilmente popolare con un seguito a lungo termine, con un potenziale pubblico ancora più ampio grazie alla sua distribuzione sui negozi di app mobili. PlayDoge ovviamente è un progetto omnicanale rispetto a tamagotchi, offre più funzionalità di coinvolgimento, fidelizzando i giocatori nel lungo periodo. Dal 2026, vista la continua crescita del settore GameFi, ci si aspetta una maggiore diffusione dei giochi P2E basato su blockchain, che coinvolgeranno oltre ai soli appassionati del genere, anche gli investitori più audaci. Si prevede quindi che il token arriverà a $0,115, diventando uno dei token P2E più popolari.

La previsione per PlayDoge è molto ottimistica. Altri token P2E hanno dimostrato che si tratta di un modello di successo e viene lanciato in un momento in cui il gioco P2E è in grande ascesa. Inoltre gli investitori possono guadagnare ricompense extra dallo staking, aumentando ancor più i profitti. Attualmente l’APY retrocesso è il 159% p/a e i token messi in staking sono già 120 milioni. La distribuzione delle ricompense in token PlayDoge avverrà a una velocità di 17.88 $PLAY per blocco Ethereum (ETH) e sarà distribuita nel corso di 3 anni.

Come comprare il token $PLAY

Per acquistare token $PLAY innanzitutto bisogna acquistare BNB o USDT da un exchange CEX, per poterli scambiare con $PLAY. È necessario poi impostare il proprio wallet crypto come Metamask o Trust Wallet, trasferendoci i propri BNB o USDT. Fatto questo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della prevendita e cliccare su “connetti portafoglio” inserendo il corrispondente importo di BNB o USDT. Per gli investitori sarà possibile reclamare i propri token al termine della prevendita.

