Magia e tradizione nei boschi di Martiniana Po con “Barbaluc”

“Barbaluc” è un personaggio misterioso e fiabesco che vive tra i boschi nei pressi di Prato Guglielmo di Paesana.

Con la sua ghironda, incanta grandi e piccini raccontando storie tramandate oralmente, che parlano di un tempo in cui le foreste della valle erano abitate da creature misteriose, magiche e straordinarie.

Per riportare in vita i tempi in cui si trascorrevano le serate vegliando nelle stalle, l'associazione Vita ai Sentieri di Martiniana Po organizza un evento speciale per domenica pomeriggio, 9 giugno, nella Biblioteca nel Bosco.

Sarà l'occasione di vivere un pomeriggio immersi nella magia delle storie di “Barbaluc” e nella bellezza dei boschi, in un evento che unisce tradizione, natura e cultura.

L'appuntamento è fissato a Martiniana Po per le 13,30 in piazza Borgna, da dove si partirà in auto per raggiungere la borgata Ramel. Da lì, si proseguirà con un trekking sul sentiero delle Lanterne fino a raggiungere la biblioteca nel bosco, luogo in cui si terrà un laboratorio didattico.

La biblioteca nel bosco può essere raggiunto anche autonomamente seguendo le indicazioni a partire dalla piazza Borgna.

La partecipazione all'evento prevede un'offerta libera e consapevole.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 348–5141340 (Andrea).