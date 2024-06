Scavalca Montagne: spettacoli dal vivo di borgo in borgo

In Granda arriva la tournée in cammino di “Scavalca Montagne". Sei spettacoli dal vivo portati in borgo attraverso una tournée realizzata interamente a piedi, zaino in spalla.

Ecco le date cuneesi dal 7 al 23 giugno:

Venerdì 7/06

Cossano Belbo

Un Cavallino Bianco

Sabato 8/06

Torre Bormida

Ricette e Sinfonie

Domenica 9/06

Cortemilia

Un Gala di Operette

Martedì 11/06

Castino

Un Cavallino Bianco

Mercoledì 12/06

Diano d’Alba

Ricette e Sinfonie

Giovedì 13/06

Lequio Berria

Note di Santi e Peccatori

Venerdì 14/06

Niella Belbo

Un Gala di Operette

Sabato 15/06

Somano

Ricette e Sinfonie

Domenica 16/06

Corneliano d’Alba

Un Cavallino Bianco

Martedì 18/06

Piobesi d’Alba

Se mi Lanci non Vale

Mercoledì 19/06

Bra

Ricette e Sinfonie

Giovedì 20/06

Sommariva Perno

Note di Santi e Peccatori

Venerdì 21/06

Santo Stefano Roero

Un Gala di Operette

Domenica 23/06

Sommariva del Bosco

Se mi Lanci non Vale





Gli spettacoli andranno in scena alle 21, eccetto Somano alle 19. Sono ad ingresso libero ed uscita a cappello. Si terranno anche in caso di maltempo

Info dettagliate www.scavalcamontagne.com