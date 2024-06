Volley Savigliano: Andrea Carlevaris completa il reparto di palleggiatori

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare l’ottava conferma all’interno del roster che disputerà il campionato di Serie A3 Credem Banca 2024/25.

È quella di Andrea Carlevaris che, insieme al già confermato Matteo Pistolesi, completerà il reparto di palleggiatori del Monge-Gerbaudo Savigliano.

Nato nel 1993, “Charlie” è approdato a Savigliano nell’estate 2023, dopo l’esperienza biennale alla ViViVBanca Torino, con cui esordì in Serie A3 nella stagione 2021/22, la prima in categoria anche per il Volley Savigliano. Nel suo lungo percorso pallavolistico, vanta esperienze al Parella Torino, dove iniziò nel settore giovanile, al Volley San Mauro Torinese e all’Alto Canavese, in Serie B. nella passata stagione è stato utilizzato con regolarità da coach Simeon, risultando decisivo con i suoi ingressi a gara in corso al servizio e in cabina di regia.

“Lo scorso anno è stato bello, con grandi risultati nonostante un pelo di sfortuna nella fase centrale della stagione. Ci siamo trovati davvero bene a lavorare insieme e per me quella di venire a Savigliano è stata una scelta davvero azzeccata. Mi sono divertito come poche altre volte fin qui. La scelta di restare? Ho riflettuto a lungo sul mio futuro, perché c’erano ragioni lavorative che mi potevano spingere a desistere, ma la possibilità di vivere un altro anno in una realtà del genere e con compagni di questo tipo ha preso il sopravvento e mi ha spinto a restare con tanta gioia. In più, dopo lo scorso anno ci sono rimasti un pizzico di rammarico e qualche pensiero legato a cosa avrebbe potuto essere “se”. Ho scelto di restare anche per questo”.

Per lui, quindi, un’altra stagione di lavoro con Pistolesi: “Con Matteo abbiamo creato un ottimo rapporto, cosa non scontata quando si parla di due giocatori che giocano nello stesso ruolo. So che lui era molto contento della mia permanenza e quindi non posso che essere contento a mia volta di poter lavorare ancora con lui. È un’ottima persona e un bravissimo giocatore, per cui confrontarsi con lui, dentro e fuori dal campo, è sicuramente formativo”.



Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura a Carlevaris che la sua scelta di restare sia ripagata dai risultati. Forza Savian!