Le vacanze degli italiani: nel 2024 molte cose cambiano. Novità e tendenze del turismo

Negli ultimi tempi sentiamo dire sempre più spesso che le abitudini degli italiani sono cambiate: a tavola come sul lavoro e anche per quanto riguarda le vacanze. È quello che emerge dagli studi sul turismo condotti recentemente che fotografano inclinazioni del tutto diverse rispetto al passato. Un tempo tutto si fermava ad agosto, mese per eccellenza delle ferie per gli italiani, con prenotazioni fatte con largo anticipo e viaggi lunghi e a volte anche costosi.

Oggi tutto questo è solo un lontano ricordo. Le tendenze per il 2024 ci dicono tutt’altro. In primis che settembre, insieme ad ottobre, sono i mesi più richiesti per le vacanze da circa la metà degli italiani che scelgono di non fare le ferie in alta stagione. Le vacanze, dunque, cambiano periodo per risparmiare ma anche per godersi momenti più tranquilli e meno affollati, rispetto ai mesi di luglio e agosto nei quali c’è più caos.

Scelte queste che non sono condivise solo dagli studenti universitari ma anche dai lavoratori. Molti non hanno ancora prenotato in quanto restano alla ricerca di offerte last minute: non si rinuncia alla vacanza ma si procede con un approccio che punta al risparmio. Le mete preferite restano per lo più invariate, ovvero il mare e le spiagge, sia in Italia che all’estero, quello che cambia è il modo di spostarsi.

Spazio, infatti, a nuove tendenze come i collegamenti via mare per raggiungere le località del litorale. Navi, traghetti e aliscafi sono oggi scelte nuove che accomunano sempre di più i vacanzieri italiani. Un modo per rilassarsi nel corso del viaggio, godere della bellezza che regala la navigazione, in totale comfort e con la comodità di portare l’automobile con sé ed ogni tipo di bagaglio che si desidera senza restrizioni come accade con l’aereo.

È possibile prenotare i ticket di traghetti e aliscafi online con Quick Ferries, il nuovo comparatore che mette a confronto le disponibilità ed i prezzi dei biglietti per gli spostamenti via mare di diverse compagnie di navigazione, restituendo la soluzione più pratica e vantaggiosa.

Un modo nuovo, facile, sicuro, veloce e conveniente per prenotare un biglietto per navi, traghetti e aliscafi per le principali destinazioni in Italia e all’estero. La piattaforma è facile ed intuitiva: basta selezionare le date e la destinazione desiderata e la ricerca avviene in maniera automatica.