Al monastero di San Biagio Mondovì "Stanze", la mostra dell'artista Viviana Falcade

“STANZE” è il nome che l’artista Viviana Falcade ha scelto per la mostra da lei ideata ed allestita in collaborazione con Valeria Tardivo, presso il Monastero di San Biagio di Mondovì, dal 13 al 16 giugno 2024.

L’esposizione di dipinti, sculture in argilla e oggetti a cui viene data una nuova vita, si presenta infatti come un percorso fatto di STANZE private, in cui il visitatore, nel silenzio del Monastero, possa sentirsi accolto in una dimensione spirituale e, allo stesso tempo, cogliere qualcosa di se stesso nello scambio con le opere.

I dipinti, che richiamano il femminile nelle sue varie sfaccettature, evocano qualcosa che c’è stato e non c’è più o che ancora deve essere. I volti non hanno identità, non hanno età, non hanno appartenenza: semplicemente, esistono. Fili, vetri rotti, resine invitano all’osservazione attenta, per cercare di cogliere quale intimo sentire sia stato mosso da questi elementi esterni.

Nella mostra compaiono anche oggetti, manichini, comò, sedie, cuscini, a cui è stata data una nuova immagine, resi vitali dai colori e dalle figure rappresentate: oggetti di recupero che parlano di una nuova possibilità.

Dall’argilla prendono poi forma figure dai volti distesi, rilassati; le lavorazioni all’uncinetto inserite sono coperte rassicuranti. Le terre cotte comunicano un passaggio successivo, in cui la presa di coscienza di sé consente una sorta di pace interiore, il riposo dopo la precedente tensione emotiva.

Pensieri, riflessioni e poesie, scelte e composte da Valeria Tardivo, faranno da cornice ai quadri e alle realizzazioni dell’artista, accompagnando il visitatore lungo tutto il percorso fisico e metaforico dell’intera mostra.

La mostra STANZE sarà visitabile, ad ingresso libero, dal 13 al 16 GIUGNO 2024.

L’inaugurazione, accompagnata dal pianoforte del maestro Alberto Rainetti, si terrà giovedì 13 alle ore 19. A partire dalle 20.30, seguirà un aperitivo solidale, organizzato e offerto dal personale di Zara Cuneo ed allestito dalla Trattoria Gabri di Borgo San Dalmazzo, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Casa do menor”, fondata da padre Renato Chiera nel 1986 con l’obiettivo di accogliere bambini di strada per offrir loro un futuro migliore (per prenotare: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-inaugurazione-mostra-stanze-di-viviana-falcade-907422303537)

Per sostenere il progetto, saranno in vendita shopper bag con stampe dell’artista e alcune opere esposte.

L’artista

Viviana Falcade, in arte “Vivi”, nasce a Cuneo nel 1977. Dopo il diploma presso il Liceo Artistico della sua città, frequenta un Master in Maiolica a Deruta (PG). La sua pratica artistica tuttavia si interrompe fino al 2020, anno in cui, spinta dalla necessità di esprimere la propria sensibilità e comunicare il proprio mondo interiore, riprende a creare.

Con le sue opere pittoriche, a partire dal 2022, partecipa a svariate Mostre d’Arte Internazionale, sia in Italia (Milano, Torino, Venezia), sia all’estero (Spagna), esponendo anche alla Design Week di Milano e all’Edizione Premio Vittorio Viviani di Monza.

La produzione di Vivi è continua sperimentazione: l’artista spazia tra un’infinità di supporti materiali, principalmente di riciclo, sui quali, con tratto spontaneo, crea figure spesso femminili, utilizzando tecniche immediate, come la semplice “biro”.

La sua ricerca artistica è il palesamento del cambiamento, del risveglio e della rinascita, che arrivano spesso dopo una “spaccatura”, intesa sia come rottura nei confronti della società, che come esperienza interiore: in entrambi i casi, essa muta l’anima di chi la vive.

Nel suo lavoro Vivi invita a portare l’attenzione dentro questi passaggi, a sentire e vedere oltre il visibile, mostrando che in ogni essere può esistere un’altra vita, un’altra opportunità.