Successo per le attività organizzate a Marene con “La Baracca dei Birbanti”

Sabato 8 giugno è stata una giornata molto impegnata per l’ Associazione “La Baracca dei Birbanti” di Marene.

Al mattino alle 10, i giovani attori del corso di teatro, sotto la guida di Giuseppe Porcu, hanno riproposto lo spettacolo, portato in scena il primo giugno, agli studenti delle scuole medie di Marene. Nuova sfida per i ragazzi che si sono esibiti davanti ai loro coetanei e l’hanno fatto in modo impeccabile.

Al pomeriggio la manifestazione “Facciamo fiorire Marene” organizzata dall’Associazione, ha avuto grande successo, con la partecipazione di 200 bambini e di molti enti del territorio.

Case di riposo, asili, biblioteca, lega ambiente, Alpini, l’apicoltore, il Ludobus di Savigliano, Fuma che nduma hanno allestito i loro laboratori e proposto giochi ed attività ai partecipanti.

Lo stand dell’associazione ha visto i bambini impegnati nel piantare la loro piantina. A fine pomeriggio ogni bambino ha portato a casa il suo fiore per continuare a prendersene cura.

Diversi volontari hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Novità molto gradita è stata la presenza dei giovani volontari, ragazzi delle scuole medie e superiori che hanno proposto alcuni laboratori ideati da loro stessi in due incontri di preparazione. Hanno intrattenuto i bambini con letture, creazione di opere con la pasta sale e segnalibri colorati, si sono occupati dell’accoglienza dei partecipanti e hanno dato una mano per le altre attività.

I ragazzi più grandi hanno inoltre distribuito i vasi con le piantine alle attività di Marene per rendere più bello il paese.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento e tutti i partecipanti.

Sul sito www.labaraccadeibirbanti.it sarà possibile trovare le fotografie scattate durante la giornata.