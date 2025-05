Addio a Franco Giordanengo, il fioraio-artista di Savigliano

Aveva fatto del suo lavoro un arte. La morte di Franco Giordanengo, fioraio di Savigliano, mancato improvvisamente a 64 anni, ha destato grande cordoglio in città.

L’uomo era molto conosciuto per il suo negozio “Franco Fiori” sotto i portici di via Sant’Andrea, davanti all’omonima chiesa parrocchiale.

Era un vero artista nel suo campo, molto apprezzato dalla clientela, come testimoniano i numerosi messaggi di cordoglio affidati ai social appena appresa la notizia della sua scomparsa.

“Franco non era solo un commerciante, ma un volto familiare –commenta chi lo ha conosciuto - un punto di riferimento per almeno due generazioni di saviglianesi. Il suo negozio era un crocevia di umanità, un luogo dove la bellezza dei fiori si intrecciava con le emozioni della vita, sia nei momenti più lieti che in quelli più difficili”.

Anche dall’amministrazione comunale commentano: “Con lui se ne va un pezzo di storia della nostra città: una persona buona, che con la sua arte, il suo immenso sorriso e la sua sensibilità ha saputo donare tanto a tutti”.

Lascia la mamma Irma, il fratello Marco con Mirella, la nipote Martina con Stefano, il pronipote Giacomo, le zie, lo zio, i cugini e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo, domani lunedì 5 maggio, alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea con partenza alle 14,20 dall'ospedale di Savigliano.

II rosario sarà recitato stasera, domenica 4 maggio, alle 19 nella stessa chiesa

Dopo la celebrazione la salma proseguirà verso il tempio crematorio della città di Bra.