Dalle Alpi al mare in treno, concluso a Imperia il viaggio sperimentale di Arenaways

Si è concluso alla stazione di Imperia il viaggio sperimentale organizzato da Arenaways, compagnia ferroviaria privata, che ha percorso la suggestiva Ferrovia delle Meraviglie partendo da Cuneo. Oggi, domenica 4 maggio, il treno ha toccato località come Limone, Tenda, Breil, Ventimiglia e Sanremo, offrendo ai passeggeri un’esperienza immersiva tra paesaggi alpini e scorci marini.

L’iniziativa ha avuto un duplice obiettivo: formare il personale in vista di un’estensione del servizio e valutare la fattibilità di attivare collegamenti charter turistici tra il Cuneese e la Riviera ligure, in particolare con Imperia. “È una tappa fondamentale per lo sviluppo di una nuova idea di treno turistico: confortevole, sostenibile e panoramico”, ha dichiarato Matteo Arena, direttore generale di Arenaways.

Il progetto ha ricevuto il sostegno della Regione Piemonte e l’interesse degli amministratori locali, consapevoli del valore strategico del collegamento ferroviario, anche come alternativa ai disagi delle strade come l’autostrada A6 e la Statale 28. Gli operatori turistici del Ponente ligure accolgono con entusiasmo l’idea, vedendo in essa un’opportunità per attrarre famiglie piemontesi verso soggiorni brevi e rilassanti sul mare.

Il percorso del treno, effettuato con un Atr220 da 155 posti, ha attraversato luoghi di rara bellezza come la val Vermenagna, la galleria elicoidale, le gole della Roya e i borghi costieri liguri. Il successo dell’iniziativa apre ora le porte alla definizione di orari, frequenze e partenze da Saluzzo o Savigliano, con l’auspicio che questo nuovo modo di viaggiare – definito “Rail different” – possa presto entrare stabilmente in servizio.

Grazie a Sergio Scibilia per la foto