Bitcoin potrebbe scendere a 69.000, mentre la presale di 99Bitcoins raccoglie 2 milioni di dollari

L’halving del Bitcoin di aprile ha dimezzato le ricompense per il mining, ma non ha prodotto una nuova crescita del BTC.

Molti trader speravano in un aumento del valore del Bitcoin che si sarebbe aggiunto a quello registrato dopo l’approvazione degli ETF Spot avvenuta a gennaio.

Le previsioni vedevano il BTC superare gli 80.000 dollari dopo l’halving, ma questo risultato non è ancora arrivato. Secondo alcuni analisti, la crescita post-halving è stata solo rimandata di qualche mese.

Negli ultimi 7 giorni il Bitcoin ha registrato una crescita del 4,78% superando i 71.000 dollari. I dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostrano che la price action del Bitcoin BTC è rimbalzata dopo aver toccato i minimi intraday di 70.120 dollari su Bitstamp, prima della chiusura giornaliera.

Tuttavia, nel mese di giugno il Bitcoin potrebbe ritornare al supporto di 69.000 dollari. Secondo l’analisi di Material Indicators:

"Entrambi gli algoritmi di Trend Precognition stanno mostrando nuovi segnali di trading, indicando che il Bitocin potrebbe ritestare il supporto locale".

Il co-fondatore di Material Indicators, Keith Alan ha aggiunto che sarebbe "molto felice" di vedere i 69.000 dollari, testati come parte di un'inversione di resistenza/supporto.

"Con la media mobile a 21 giorni che si aggira intorno a 68.000 dollari, il supporto tecnico è forte, ma un rapporto sull'occupazione più freddo del previsto o un 'rug pull' potrebbe far scendere il valore del BTC più in basso”.

In generale, la community crypto sta aspettando la crescita del BTC, in quanto andrà ad influenzare anche le altcoin e i nuovi progetti che verranno lanciati sul mercato nei prossimi mesi.

Data la volatilità del mercato, non è possibile stabilire con precisione quando ci sarà la crescita post-halving, ma se il Bitcoin dovesse rimanere sul supporto dei 69.000 dollari, allora potrebbe effettivamente superare gli 80.000 dollari.

Intanto, i trader stanno investendo sulla presale di 99Bitcoins, un progetto Learn-To-Earn che ha raccolto più di 2 milioni di dollari.

99Bitcoins: studi e guadagni

99Bitcoins è una piattaforma di e-learning basata sulle criptovalute, nata come un sito dove si potevano trovare istruzioni su come comprare il Bitcoin utilizzando PayPal.

La piattaforma ha intenzione di lanciare un ecosistema con meccaniche Learn-To-Earn, per consentire agli utenti di guadagnare portando a termine quiz online e seguendo corsi sulle criptovalute. Le ricompense verranno distribuite sotto forma di 99BTC, il token nativo del progetto.

Si tratta di un sistema interessante, in quanto permette a 99Bitcoins di dare un incentivo ai nuovi trader che vogliono saperne di più sul settore delle criptovalute, così come a quelli più esperti in cerca di un nuovo token su cui investire.

99BITCOINS: Best Crypto Presale Learn to Earn

Inoltre, i titolari del 99BTC potranno ottenere diversi vantaggi, come l’accesso a webinar esclusivi tenuti da esperti e a segnali di trading utili per gli investimenti.

Il token 99BTC è stato costruito su Ethereum, ma il team di sviluppo intende effettuare il bridging sulla rete del Bitcoin per ottenere una maggiore sicurezza e accedere ad altri mercati più facilmente, come quello degli NFT.

Al momento, il 99BTC viene venduto a 0,00108 dollari in presale e si può comprare utilizzando ETH, USDT, carta di credito o BNB. Per iniziare a guadagnare ricompense passive in 99BTC, i trader possono fare staking del token, acquistandolo con i primi tre metodi di pagamento.

Lo staking permette di ottenere guadagni in base all’APY (al momento all’854%) e alla propria partecipazione allo staking pool. Le ricompense verranno distribuite nell’arco di due anni, al ritmo di un blocco Ethereum.

I trader possono anche unirsi all’airdrop di 99.999 BTC che verranno distribuiti tra 99 vincitori. Per partecipare occorre seguire le semplici istruzioni riportate sul sito ufficiale del progetto.

