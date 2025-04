Albasolar apre le porte al pubblico per il Green Energy Day – 12 aprile 2025

In occasione del Green Energy Day, giornata nazionale della transizione energetica, Albasolar parteciperà attivamente aprendo le porte del proprio edificio.

L’iniziativa, in programma per sabato 12 aprile 2025, prevede la visita guidata agli impianti che rendono l’edificio ad alta efficienza energetica. La sede, situata in Corso Basolo 17 ad Alba (CN), è infatti composta da:

Fotovoltaico a tetto e a parete

Fotovoltaico a terra su inseguitore

Mini-eolico

Colonnine di ricarica elettrica

Solare termico a tetto

Pompe di calore

L'obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla transizione energetica, promuovendo una cultura tecnica e consapevole dell’energia e mostrando esempi concreti di innovazione e sostenibilità.

12 aprile 2025

Ore 10:00

Corso Barolo 17 - 12051 Alba (CN)

L’evento è gratuito, ma per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione.

Per partecipare, è sufficiente inviare una mail a: commerciale@albasolar.it

Invitiamo scuole, enti pubblici, professionisti e cittadini a cogliere questa opportunità per toccare con mano una realtà che mette in pratica i principi della sostenibilità energetica.

Per informazioni: www.albasolar.it | commerciale@albasolar.it