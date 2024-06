Studente del "Vallauri" di Fossano terzo alla Gara Nazionale di Informatica

Riccardo Patetta, allievo della 4ª D Informatica dell'Istituto Vallauri di Fossano, è salito sul podio della Gara Nazionale di Informatica 2024, conquistando il terzo posto. Inoltre, la commissione esaminatrice gli ha conferito una menzione speciale per il risultato particolarmente brillante conseguito nella seconda prova.

Alla gara, che si è svolta presso l'IIS "Perlasca" di Valle Sabbia (Brescia), hanno partecipato studenti provenienti da 26 scuole di 11 regioni diverse.

La gara era composta da due prove, ciascuna della durata di 5 ore. La prima prova, di natura teorica, mirava alla comprensione di un problema e alla formulazione di possibili soluzioni ai quesiti presentati. La seconda prova, invece pratica, richiedeva la creazione di un programma per la simulazione delle rotte di alcune imbarcazioni sul lago di Garda.

L'obiettivo era simulare i percorsi, prevedere eventuali collisioni tra le barche e creare una mappa per la visualizzazione in tempo reale della simulazione.

"È stata una piacevole sorpresa per me arrivare terzo – spiega –: dopo aver finito la gara, non avevo idea di quanto fossero corrette le mie risposte. Successivamente, parlando con gli altri partecipanti, mi sono reso conto della loro abilità, e ciò rendeva la gara molto combattuta tra noi. Tuttavia, anche grazie a loro, l'ho potuta affrontare in tranquillità, poiché l'atmosfera non era soltanto competitiva ma anche orientata a dare il meglio di sé.Inconclusione, sono felice del mio terzo posto e vorrei congratularmi con tutti gli altri ragazzi partecipanti".

Un ottimo piazzamento per Riccardo, col quale l'istituto fossanese rivolge i complimenti, così come ai docenti che lo hanno preparato.