Il noto dietologo Giorgio Calabrese diventa socio onorario del Rotary club Saluzzo

Il noto dietologo, medico internista, ricercatore Giorgio Calabrese è diventato socio onorario del club Rotary Saluzzo.

Lo ha decretato Luigi Fassino, attuale presidente del sodalizio, sabato 8 giugno al teatro don Bosco di Saluzzo, dove il medico, specializzato in Scienza dell'Alimentazione, docente universitario, Consulente Scientifico del Ministero della Salute, volto televisivo in numerose trasmissioni, ha risposto alle domande della giornalista scrittrice Linda Arnaudo nell'inquadramento generale del tema “La dietologia è una scienza, non una moda”.

Incontro seguitissimo, numerose le domande e sala gremita per ascoltare da uno dei massimi esperti mondiali, con oltre 40 anni di esperienza, nemico delle mode alimentari che salgono alla ribalta, la sua indicazione di uomo di scienza medica e il breviario dietitico da portare a casa, declinato nei temi di nutrimento sano, sovrappeso, alimenti e patologie cliniche.

Dal "che fare per la prova costume", alla fame da stress per l’aumento del suo ormone simbolo: il cortisolo, all’alimentazione dei bambini, argomento sviluppato nel libro "Bambini a Tavola!" scritto con la moglie Caterina, giornalista e tecnologa alimentare.

Sul “tavolo” del teatro Don Bosco anche la dieta mediterranea, DM, di cui Calabrese è portabandiera, nonchè autore, anche in questo caso con la moglie, del volume "Dimagrire con la dieta mediterranea" uno stile alimentare fatto di regole e di abitudini, per mantenersi in salute e difendersi dalle cosiddette '"malattie del benessere".

Tra gli argomenti non è mancata l'incursione nel regime vegano che Calabrese eticamente rispetta, ma non condivide, per arrivare alle divulgazioni della rubrica “Fake news sul cibo” di @larepubblica e @ilgusto.it che il dietologo tiene, per sfatare luoghi comuni, senza dimenticare la truffa di alcuni anni fa, che ha visto l'utilizzo della sua immagine professionale per una pubblicità ingannevole. "Non ho ho mai promosso e non promuovo nessun prodotto dimagrante e non ho mai prestato la mia professionalità per sponsorizzare marchi".

Il professor Calabrese ha accolto con sorpresa l’attestato di socio onorario del Rotary Saluzzo, sodalizio che ha recentemente accolto anche Amalia Ballarino, saluzzese, scienziata al Cern di Ginevra che lavora alla superconduttività elettrica e al microscopico filo dell’energia del futuro.