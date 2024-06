Il Bitcoin scende sotto i $70K e scatena liquidazioni per 400 milioni di dollari. Investitori su 99Bitcoins

Il Bitcoin, causa la volatilità delle criptovalute, ha recentemente registrato un calo sotto la soglia dei $70.000, scatenando liquidazioni per oltre 400 milioni di dollari. Nonostante questa fase ribassista, gli investitori potrebbero trovare una nuova opportunità nella prevendita di 99Bitcoins, la cui nuova criptovaluta sembra promettente.

Il Bitcoin scende sotto i 70.000 dollari scatenando il panico tra gli investitori

Il mercato delle criptovalute ha vissuto un fine settimana tumultuoso, con il Bitcoin che ha registrato un crollo significativo al di sotto dei $70.000, scatenando liquidazioni per un totale di $400 milioni. Questo evento ha segnato una delle più grandi vendite a livello di contratti di Bitcoin, evidenziando una prevalenza di liquidazioni di posizioni long rispetto a posizioni short, secondo i dati forniti da Coinglass.

La perdita di valore di BTC è stata del 2,83% nelle ultime 24 ore, con un prezzo di $69.300 circa, a seguito di un rapporto sui dati sull'occupazione negli Stati Uniti che ha innescato il crollo. La capitalizzazione di mercato totale del settore è scesa a $2,55 trilioni, rappresentando un calo del 3,48% nel corso di un singolo giorno, secondo quanto riportato da fonti autorevoli.

Il sentimento generale nei confronti di Bitcoin è diventato nettamente negativo, con un calo ulteriore del sentiment ponderato a -0,794. Questo declino ha spostato la maggior parte delle conversazioni online su Bitcoin verso una prospettiva ribassista, suggerendo una possibile diminuzione della domanda per la criptovaluta nel breve termine e indicando ulteriori potenziali cali nei grafici dei prezzi.

Uno scenario possibile è che il valore del BTC potrebbe scendere fino a $67.450, se la pressione ribassista dovesse persistere. Tuttavia, c'è un fattore chiave che potrebbe supportare un rimbalzo: i flussi netti totali degli ETF Bitcoin. Secondo gli strumenti di monitoraggio degli investimenti cripto, gli influssi netti totali degli ETF spot Bitcoin il 7 giugno sono stati di $131 milioni. Questo include un flusso in uscita di $36,3411 milioni per il Grayscale ETF GBTC e un flusso in entrata di $168 milioni per il BlackRock ETF IBIT, portando il valore netto totale degli ETF spot Bitcoin a $61,104 miliardi.

Nonostante gli influssi siano stati leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti, il fatto che siano stati superiori agli efflussi suggerisce che il BTC potrebbe evitare una correzione significativa. Se entro domani gli influssi saranno ancora superiori, il prezzo di Bitcoin potrebbe tornare a $71.000. In caso contrario, potrebbe esserci una fase laterale.

Tuttavia, un altro evento che potrebbe influenzare Bitcoin questa settimana è la riunione del FOMC (Federal Open Market Committee), prevista per il 12 giugno. Questo comitato è responsabile della politica monetaria negli Stati Uniti e le sue decisioni spesso causano volatilità nei mercati. Una riduzione dei tassi di interesse potrebbe portare a un aumento del valore del BTC, nonostante l'alta volatilità. Al contrario, un aumento dei tassi potrebbe contribuire a un ulteriore calo del prezzo della criptovaluta.

Nonostante il calo del Bitcoin sotto i $70.000, gli investitori non si sono scoraggiati, cercando nuove opportunità di investimento che hanno trovato nella prevendita di 99Bitcoins che ha superato i $2 milioni, indicando un crescente interesse verso nuove opportunità nel settore delle criptovalute e modelli innovativi come il "Learn-to-Earn".

99Bitcoins e il suo innovativo modello Learn-to-Earn

99Bitcoins si presenta come una promettente alternativa di investimento rispetto al Bitcoin grazie al suo innovativo modello "Learn-to-Earn". Questo progetto premia gli utenti con il token 99BTC per l'apprendimento delle criptovalute. Utilizzando il modello simile al "Play-to-Earn" e "Move-to-Earn", gli utenti possono guadagnare token completando corsi interattivi, partecipando a quiz e contribuendo alle attività della comunità.

La prevendita di 99Bitcoins ha già raccolto oltre $2 milioni, evidenziando un forte interesse e supporto nella comunità delle criptovalute. Il token 99BTC offre diverse opportunità, inclusi l'accesso a contenuti esclusivi, segnali di trading, gruppi VIP e ricompense di staking con un APY dell'820%. Inoltre, il progetto ha pianificato il passaggio del token dalla rete ERC-20 alla più sicura BRC-20 basata su Bitcoin, migliorando ulteriormente la sua utilità e sicurezza.

A differenza di Bitcoin, che è soggetto a significative fluttuazioni di prezzo e volatilità di mercato, 99Bitcoins propone un approccio più stabile ed educativo per gli investitori. Il modello "Impara per guadagnare" trasforma il tempo speso nell'apprendimento delle criptovalute in un'opportunità di guadagno, simile a un sistema di cashback, offrendo agli utenti la possibilità di accumulare token mentre acquisiscono conoscenze preziose nel campo delle criptovalute.

Con un modello innovativo e una forte base di supporto, il progetto offre un'alternativa all'avanguardia all'investimento tradizionale in Bitcoin.

VAI ALLA PREVENDITA DI 99BITCOINS