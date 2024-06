Le elezioni europee a Mondovì: dopo cinque anni FdI vola e passa dal 9% al 31% dei voti

Nella città di Mondovì si è chiuso alle ore 4.06 di lunedì 10 giugno lo spoglio delle schede valide per le elezioni europee 2024. L’affluenza definitiva alle ore 23 del 9 giugno è stata del 53,61% (pari a 9.340 votanti) contro il 60,4% (10.596 elettori) registratosi nelle scorse consultazioni del 26 maggio 2019.



Tra le 22 sezioni comunali, il tasso più alto di votanti si è avuto al seggio numero 19 (San Biagio, 69,73%), il più basso, invece, al seggio numero 2 (corso Statuto, 39,63%). Complessivamente si sono riscontrate 307 schede nulle (contro le 240 del 2019) e 198 schede bianche (a fronte delle 189 del 2019).

Di seguito i voti per ciascun partito registratisi in città rapportati a quelli al 2019 e l’elenco dei candidati più votati.



(AVVERTENZA: Nel corso delle consultazioni europee del 2019 alcuni partiti avevano nomi e/o formazioni leggermente differenti.



Per semplicità di confronto, sono stati accorpati nel modo che segue:

- Alleanza Verdi Sinistra: in riferimento al 2019 sono stati aggregati i voti de “La Sinistra” e di “Europa Verde”;

- Alternativa Popolare: in riferimento al 2019 sono stati considerati i voti della lista “Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare”;

- Rassemblement Valdotain: in riferimento al 2019 sono stati considerati i voti della lista “Autonomie per l’Europa”;

- Stati Uniti d’Europa: in riferimento al 2019 sono stati considerati i voti della lista “+Europa - Italia in Comune - PDE Italia”)

I voti per ciascun partito

Alleanza Verdi Sinistra - 652 voti nel 2024 (7,38%), 390 nel 2019 (3,83%)



Alternativa Popolare - 28 voti nel 2024 (0,32%), 71 nel 2019 (0,7%)



Azione con Calenda - 420 voti nel 2024 (4,75%)



Forza Italia - 870 voti nel 2024 (9,85%), 961 nel 2019 (9,45%)



Fratelli d’Italia - 2.741 voti nel 2024 (31,02%), 674 nel 2019 (6,63%)



Lega Salvini Premier - 953 voti nel 2024 (10,79%), 4.011 nel 2019 (39,45%)



Libertà con De Luca - 67 voti nel 2024 (0,76%)



Movimento 5 Stelle - 491 voti nel 2024 (5,56%), 926 nel 2019 (9,11%)



Pace Terra Dignità - 283 voti nel 2024 (3,2%)



Partito Democratico - 1.928 voti nel 2024 (21,82%), 2.512 nel 2019 (24,71%)



R.lement Valdotain - 23 voti nel 2024 (0,26%), 14 nel 2019 (0,14%)



Stati Uniti d’Europa - 379 voti nel 2024 (4,29%), 381 nel 2019 (3,75%)

I candidati più votati

Alleanza Verdi Sinistra - Ilaria Salis (134) e Domenico Lucano (46)



Alternativa Popolare - Stefano Bandecchi (8) e Giovanni Grasso/Giuliana Gabutti (2)



Azione con Calenda - Carlo Calenda (50) e Alessandro Tommasi (23)



Forza Italia - Antonio Tajani (148) e Paolo Damilano (37)



Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni (835) e Giovanni Crosetto (225)



Lega Salvini Premier - Roberto Vannacci (296) e Gianna Gancia (129)



Libertà con De Luca - Sara Cunial (5) e Francesco Amodeo/Enrico Rizzi (4)



Movimento 5 Stelle - Gaetano Pedullà (18) e Sean Sacco (11)



Pace Terra Dignità - Michele Santoro (67) e Piergiorgio Odifreddi (28)



Partito Democratico - Cecilia Maria Strada (339) e Fabio Pizzul (188)



R.lement Valdotain - Martina Lombard (2)



Stati Uniti d’Europa - Matteo Renzi (119) ed Emma Bonino (80)