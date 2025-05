Il Voxonus Festival apre al Crossover con un concerto in Apm a Saluzzo il 31 maggio

Dopo il successo col “tutto esaurito” del primo concerto tenuto presso la Croce Nera con musiche di Vivaldi, il Voxonus Festival torna con l’acclamata formazione che avvicina il pubblico toccando tutti i generi musicali.

Il progetto musicale del trio presenta ogni anno un tema diverso che suggestiona il pubblico con sonorità evocative.

Quest’anno il soggetto è il “mare”, fonte di ispirazione per compositori di tutte le epoche, e si svolgerà sabato 31 maggio 2025 alle ore 21,15 presso la Sala Verde della Scuola APM di Saluzzo.

Il trio presenterà una carrellata di brani che vanno dal ‘700 vivaldiano ai cantautori italiani del ‘900, visitando – in questo viaggio – anche pagine note di Verdi e Puccini.

Il Voxonus Festival, pur avendo come matrice la musica antica, per volontà del suo direttore artistico Claudio Gilio apre, in tutte le edizioni, delle finestre su altri generi musicali a testimoniare che il linguaggio dei suoni si sviluppa attraverso i secoli con continuità, senza muri o barriere.

Gli arrangiamenti per questa formazione sono curati dallo stesso trio.

Il concerto segna la collaborazione con la Fondazione Scuola di APM che ospita il concerto nella Sala Verdi, collaborazione che si svilupperà durante tutta la durata del Festival con ambiziosi progetti artistici e formativi.

Dopo il debutto saluzzese, gli artisti del trio porteranno questo programma in luoghi simbiotici con il tema del mare, ad esempio al Museo Preistorico dei Balzi Rossi a picco sul mare di Ventimiglia o sul molo Molo Thor Heyerdahl di Andora all’alba del 27 luglio, oppure ancora nei bellissimi Forti di S. Tecla a Sanremo e di S. Giovanni sullo sperone di roccia che sovrasta Finalborgo.

Il Direttore artistico Claudio Gilio afferma: “il concerto del trio crossover che ho il piacere di condividere con i due sensibili artisti Alberto Fantino e Maurizio Baudino, è sempre molto gradito al pubblico per la sua immediatezza emotiva ed evocativa che avvicina alla musica ogni spettatore, prescindendo dal livello di approfondimento o di competenza individuale. Gli spettatori dei nostri concerti a Saluzzo sono sempre molto attenti e reattivi, lo scambio che gli artisti hanno con la platea è di grande soddisfazione e divertimento.”

Come da tradizione, dopo il concerto seguirà il buffet che rappresenta un momento molto atteso di confronto e commento fra pubblico e artisti.

L’iniziativa, con il patrocinio della Città di Saluzzo, è resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, delle Fondazioni CRT e CRC.

Fondamentale è la collaborazione con la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

I concerti sono a ingresso gratuito con oblazione volontaria prenotando al numero 340-6172142 (WhatsApp), si consiglia di arrivare mezz’ora prima dell’inizio.