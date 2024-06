Eugenio Baudana è il nuovo sindaco di Cissone

Sarà Eugenio Baudana il sindaco di Cissone per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Insieme per Cissone” ha raccolto 44 voti favorevoli, pari all’84,62% delle preferenze. Giampaolo Custoder (“Uniti per il Paese”) ha invece raccolto 8 voti (15,38%).



Affluenza fissa al 53,06% sui 98 elettori.