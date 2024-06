Mombasiglio: il nuovo sindaco è Basilio Buzzanca

Sarà Basilio Buzzanca il sindaco di Mombasigio per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Per Mombasiglio” è stato premiato dagli elettori con 204 voti favorevoli, pari al 55,74% delle preferenze. L’avversario Daniele Cora (“Mombasiglio domani”) ha invece raccolto 162 voti (44,26%).



Dei 655 elettori si sono presentati alle urne in 375 votanti, facendo registrare un’affluenza alle urne del 57,25%. Sette le schede bianche e due sole scheda nulle.