Roburent sceglie Emiliano Negro come nuovo sindaco

Sarà Emiliano Negro a guidare la città di Roburent per i prossimi cinque anni.



I dati non sono ancora stati ufficializzati sul portale ministeriale Eligendo ma il candidato per la lista “Patto per Roburent” ha superato Giulia Negri – sindaco commissariato lo scorso settembre dopo le dimissioni di sette consiglieri – e l’ex capogruppo di minoranza Michele Valsecchi.