San Benedetto Belbo: il nuovo sindaco è Romano Fresia Dotta

Sarà Romano Fresia Dotta il sindaco di San Benedetto Belbo per i prossimi cinque anni. In continuità, sostituirà il sindaco uscente Emilio Porro.



Il candidato per la lista “Due Campanili” è stato premiato dagli elettori con 61 voti favorevoli, pari al 62,89% delle preferenze. L’avversario Daniele Cerrato (“Ponte”) ha invece raccolto 36 voti (37,11%).



San Benedetto Belbo , con 106 votanti, ha fatto registrare un’affluenza alle urne del 46,70%. Sette le schede nulle, due quelle bianche.