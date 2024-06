Sant’Albano Stura: Massimo Ravera è il nuovo sindaco

Sarà Massimo Ravera il sindaco di Sant’Albano Stura per i prossimi cinque anni. Sostituisce così il sindaco uscente Giorgio Bozzano (“Noi con Voi per S.Albano”).



Il candidato per la lista “Solo per Sant’Alban” è stato premiato dagli elettori con 975 voti favorevoli, pari al 72,38% delle preferenze. Lo sfidante Antonio Calcagno (“Uniamo Sant’Albano”) ha invece raccolto 372 voti (27,62%).



A Sant’Albano Stura, dei 1.981 elettori in 1.396 sono andati a votare, facendo registrare un’affluenza alle urne del 70,47%. Trentadue le schede nulle e diciassette quelle bianche.