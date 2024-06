Open Day prevenzione al femminile il 19 giugno

Fondazione Onda ETS nella giornata del 19 giugno coinvolge gli Ospedali Bollino Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H) Open Day prevenzione al femminile - dalla pubertà alla menopausa, offrendo gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi come visite, esami strumentali, colloqui, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale dedicato nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, psichiatria, senologia e urologia.

«Promuoviamo per la prima volta l’(H) Open Day prevenzione al femminile - dalla pubertà alla menopausa con l’obiettivo di promuovere presso la popolazione femminile una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, dalla pubertà alla menopausa appunto, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico», dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS.

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle promuove alcune iniziative:





presso il Centro Salute Donna:

v isite ginecologiche gratuite con accesso diretto (senza impegnativa del curante) dalle ore 14:30 alle ore 18:30. E' necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0171-642360 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di giovedì 13 e venerdì 14 giugno fino ad esaurimento posti.

visite senologiche gratuite con accesso diretto (senza impegnativa del curante) dalle ore Visita senologiche gratuite con accesso diretto (senza impegnativa del curante) 15:00 alle ore 17:30 . E' necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0171-642360 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di giovedì 13 e venerdì 14 giugno fino ad esaurimento posti.





Dietetica e Nutrizione clinica: colloquio con il Direttore della Struttura complessa Dietetica e Nutrizione Clinica per consigli di sana alimentazione nella donna, presso il salone di rappresentanza del Presidio Ospedaliero S. Croce, via Michele Coppino 26 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Accesso diretto con prenotazione tramite mail all'indirizzo openday@ospedale.cuneo.it



INIZIATIVE APERTE ALLA POPOLAZIONE AL PARCO FLUVIALE





Una passeggiata per conoscere il perineo, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 incontro con le Ostetriche della Ostetricia dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo per le donne di ogni età. E' consigliato un abbigliamento comodo e di portare con sé un tappetino. L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Ritrovo alle ore 9.00 presso la Casa del Fiume, piazzale Walther Cavallera 19, Cuneo. E' gradita la prenotazione tramite mail all'indirizzo openday@ospedale.cuneo.it

Salute mentale… parliamone. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 colloqui con i professionisti della Salute Mentale presso l'Orto Didattico del Parco Fluviale di Cuneo. Accesso diretto senza prenotazione.