Volley maschile A3: Savigliano conferma il centrale Ambrogio Quaranta

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che anche nella stagione 2024/25 Ambrogio Quaranta comporrà il pacchetto di centrali della prima squadra impegnata nel campionato di Serie A3 Credem Banca.

Come altri suoi compagni già confermati, anche Ambrogio si è di fatto formato pallavolisticamente a Savigliano. Nato a Cervere nel 2003, infatti, ha iniziato a giocare con il Volley Got Talent di Fossano nel 2018, prima del passaggio al florido vivaio del Cuneo Volley, con cui ha anche raggiunto i Nazionali. Quindi, dall’estate 2022, ecco il passaggio al PalaMarenco, dove ha debuttato in Serie C con l’allora GrandaCar Volley Savigliano, prima di essere promosso in prima squadra dal 2023/24, seguendo le orme già percorse in passato da Damiano Calcagno.

“La stagione passata è stata più che positiva, sia per la squadra che per quanto mi riguarda – spiega Quaranta. È stata un’annata di grande crescita per me, sia come giocatore che come uomo. Ho acquisito sempre più sicurezza, negli allenamenti e nelle occasioni in cui sono sceso in campo, togliendomi delle soddisfazioni che non mi ero mai tolto. Anche per questo, sono molto “gasato” per l’anno che verrà. Spero di trovare sempre di più una posizione stabile nella squadra, migliorando sempre di più. Sono certo che quest’anno si alzerà ancora il livello degli allenamenti e questo non potrà che fare bene a tutti. Io spero di ritargliarmi uno spazio significativo anche in campo e di dare una mano al gruppo in settimana”.



Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura ad Ambrogio di vivere un’altra stagione ricca di emozioni e soddisfazioni, proprio come la prima.