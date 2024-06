Un successo la Notte dei Samurai di Mondovì

Grande successo per la serata che da oltre 20 anni la società sportiva Evolution Gym di Mondovì organizza a fine stagione: la notte dei Samurai edizione 2024.

Sono state due ore e mezza veramente intense, di grande spettacolo come sempre.

L'evolution Gym rivolge un grandissimo ringraziamento finale a tutti i propri tesserati, alle loro famiglie e agli istruttori: queste serate fanno comprendere a tutti quanto l'attività sportiva sia in grado di unire, divertendo ma soprattutto far stare bene tantissime persone, proprio come una grande famiglia quale vuole essere il gruppo della società Monregalese.