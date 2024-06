Rifreddo: le preferenze ai candidati nella lista del sindaco Elia Giordanino

Con una sola lista candidata per le amministrative a Rifreddo, erano necessari il quorum dei votanti (ampiamente superato il 40% richiesto con un affluenza del 75,12%) e la percentuale di voti validi (90,08%) per rendere ufficiale l’elezione a sindaco di Elia Giordanino. Già in giunta come vicesindaco negli ultimi cinque anni, Giordanino prende il posto di Cesare Cavallo, primo cittadino negli ultimi quindici anni.



“Un grazie - commenta il neo sindaco - a tutta la mia squadra e a tutti i rifreddesi che ci hanno dato la loro fiducia. Siamo un gruppo unito, competente e trasversale, con la volontà di continuare a far crescere Rifreddo”.



Nella sua squadra siederanno in Consiglio comunale: Cesare Cavallo (84 preferenze), Maurizio Viso (70), Ivana Servolo (58), Cristian Mustazzu (50), Walter Martino (38), Valentina Cesano (36), Giulia Perotto (32), Roberto Delfiore (24), Cristina Rolando (22), Maria Carla Ponsi (14).