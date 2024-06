Con la Giornata Mondiale del Donatore di sangue una “24 ore di Solidarietà”

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, attraverso il Servizio Immunoematologia e Trasfusionale Interaziendale (con Asl CN1) e con il contributo della Fondazione Ospedale Cuneo organizza, con lo slogan “24 ore di Solidarietà”, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue in programma venerdi 14 giugno, una raccolta straordinaria di plasma con apertura 24 ore consecutive del Centro Trasfusionale per le donazioni di plasma in aferesi.

Il progetto presenta una duplice efficacia: sui volumi di plasma raccolto e come promozione della donazione di plasma tra i donatori.

Livio Tranchida, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, sede della Struttura complessa: “L’Italia non è ad oggi autosufficiente nella raccolta di plasma da donatore per la produzione di Immunoglobuline che quindi devono essere acquistate sul mercato internazionale, dove nell’epoca post-Covid si è assistito ad un calo della produzione mondiale con un enorme aumento dei costi, quando sia possibile reperirle. Abbiamo dunque colto l’occasione della Giornata Mondiale del 14 giugno per mettere il Centro Trasfusionale dell’ospedale S. Croce a disposizione dei cittadini per 24 ore, in una sorta di staffetta della solidarietà, per la raccolta di plasma. Lo stesso servizio sarà attivo nelle sedi di Savigliano e Mondovì. Ringraziamo i donatori, senza i quali si fermerebbe l’attività dell’ospedale.”

Ci si può prenotare telefonicamente allo 0171 642291.

Non è possibile prenotare la donazione di plasma se si è un candidato donatore alla prima donazione.

A Cuneo è stata preziosa la collaborazione con la Fondazione dell’Ospedale. Il direttore Massimo Silumbra: “Nel corso dell’evento la Fondazione donerà i pacchi ristoro con snack e bevande. A tutti i donatori che passeranno in Fondazione, che ha la sede accanto al Centro Trasfusionale, con ingresso in via Michele Coppino 26, sarà consegnato un dolce omaggio per dire loro grazie. Ringraziamo Venchi, Acqua Sant'Anna e Serenissima Ristorazione per i prodotti donati per l'iniziativa”.

Sarà possibile prenotare per le donazioni di plasma anche presso le sedi dell’Asl CN1: Centro trasfusionale di Savigliano (tel. 0172 719265) e di Mondovì (tel. 0174 677184).