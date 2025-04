Per Verduno un avanzo di amministrazione superiore da oltre 500 mila euro

Il Comune di Verduno, nel consiglio comunale di ieri, 10 aprile, ha approvato, con largo anticipo il Rendiconto, registrando un ottimo risultato di amministrazione e avanzo disponibile di oltre € 530.000 su un bilancio complessivo di 1.300.000 di euro.

Il sindaco Marta Giovannini si dice molto soddisfatta del risultato raggiunto anche tenuto conto delle opere pubbliche sinora realizzate (il lungo marciapiede che collegherà Verduno a Rivalta, la completa ristrutturazione delle Antiche Cantine Municipali ecc.. e dei servizi erogati col doposcuola per i bimbi e, in collaborazione con l'associazione Arci, il progetto Cocoon per gli anziani, oltre ai tantissimi momenti di svago, conviviali, ai corsi di ginnastica e yoga ecc.

Durante il consiglio il Sindaco ha anche comunicato che Verduno avrà presto un nuovo scuolabus, grazie ad un importante bando regionale.

"Le risultanze del Rendiconto ci consentono di andare avanti speditamente con il nuovo programma di mandato (2024- 2029) e di completare le opere e gli investimenti che abbiamo previsto quando ci siamo presentati agli elettori per le elezioni amministrative del 2024."