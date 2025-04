Ciaburro, responsabile Montagna e zone disagiate per Fdi: “Le Alte Terre diventano centrali"

"La montagna è una porzione d'Italia molto importante con ricchezze e opportunità straordinarie, cerniera di popoli e merci”.

Con queste parole l’onorevole Monica Ciaburro, sindaco di Argentera, responsabile Montagna e zone disagiate per Fratelli d’Italia, ha iniziato il suo intervento a “Spazio Montagna”, l’evento organizzato da FdI a La Thuile, in Val d'Aosta.

“Ringrazio il governo Meloni - ha sottolineato Ciaburro - per l'attenzione riposta verso le Alte Terre, che hanno bisogno di una politica che sappia declinare tutti i suoi ambiti di interesse come sanità, lavoro, turismo, scuola, infrastrutture materiali e immateriali. Le caratteristiche uniche del territorio, non possono essere affrontate con soluzioni che vanno bene nel resto d'Italia. Quando si parla di montagna bisogna mettere in campo strumenti diversi. Mai come oggi, con il governo Meloni, l'Italia montana diventa centrale”.