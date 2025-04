L’ASL CN2 promuove la mobilità sostenibile del CarPooling

L’ASL CN2, sensibile alle problematiche ambientali e alle tematiche di mobilità sostenibile, ha adottato il servizio di CarPooling aziendale nei primi mesi del 2024. Oggi, ad un anno dall’attivazione, l’Azienda tira le somme del progetto, che dimostrano gli importanti risultati raggiunti dall’iniziativa.

Sono 283 le persone in ASL che dall’inizio del progetto hanno scaricato l’APP e si sono iscritte al servizio (oltre il 10% dell’intera forza lavoro), effettuando complessivamente ben 12.761 tragitti. Di essi, 5.469 sono stati effettuati da autisti che hanno messo a disposizione la propria auto, percorrendo una distanza media di 35 km. I passeggeri hanno invece effettuato 7.292 tragitti, con una distanza media di 31.3 km, risparmiando 224.457 km e ottenendo un risparmio economico cumulativo di 44.853 euro grazie al non utilizzo delle proprie auto.

Dei dipendenti iscritti al programma, 55 iscritti hanno effettuato più di 100 spostamenti, 28 iscritti oltre 150 spostamenti, 14 iscritti addirittura 200 spostamenti, 7 iscritti sono arrivati fino a 300 spostamenti. L’utente più attivo ha superato 408 spostamenti condivisi.

L’impatto ambientale del servizio è stato significativo, con 29.179 kg di CO2 non emessa in atmosfera, equivalenti all’assorbimento annuo di CO2 di 1.346 alberi.

Per incentivare l’utilizzo del CarPooling sono previsti dei contributi in denaro (cashback) accumulabili per ogni tragitto (sia per gli autisti sia per i passeggeri), da sommare all’importo pagato all’autista da ogni passeggero come contributo alle spese di trasporto.

In un anno, il CarPooling dell’ASL CN2 (servizio affidato alla ditta JoJobRT) ha quindi ottenuto risultati davvero soddisfacenti, in linea con quanto ci si era preposti al suo avvio, riducendo in modo considerevole l’impatto ambientale delle auto private e generando un complessivo miglioramento della mobilità dei dipendenti.

In occasione della “ Giornata Mondiale della Terra ”, che si terrà martedì 22 aprile , l’Azienda vuole sensibilizzare ancora di più i propri dipendenti all’uso dello strumento e prepara un’iniziativa di incentivazione che vedrà, dal 14 al 22 aprile 2025, un aumento ulteriore del cashback sul singolo viaggio per quelli che sceglieranno la mobilità sostenibile del CarPooling e certificheranno i propri spostamenti da e verso il luogo di lavoro con l’APP di JoJob.

Il cambiamento verso un mondo più pulito e vivibile parte dal contributo che ognuno di noi può dare. L’ASL CN2 e i suoi dipendenti sono orgogliosi di poter fare la propria parte, con il CarPooling, che va ad affiancarsi a tutte le altre attività di Mobilità Sostenibile già messe in atto dall’Azienda (istituzione della figura del Mobility Manager e redazione di un dettagliato Piano Spostamenti Casa Lavoro, primo elemento di mappatura delle abitudini di trasporto dei propri dipendenti; adozione di un servizio di trasporto a chiamata “ConTrasporto”; incentivi e bonus per l’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale; sfide all’ultimo “chilometro green” durante le Mobility Week ufficiali.