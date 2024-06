A Castiglione Falletto una marcia non competitiva nei territori patrimonio Unesco

Vi invitiamo con i vostri amici a partecipare a questo evento tutto nuovo per il nostro territorio. In Langa, esattamente a Castiglione Falletto patrimonio vitivinicolo Unesco).

La marcia alpina di regolarità è anche in promozione, organizzata da Naturaltrek con la FIE, NON È COMPETITIVA . Solo gli atleti regolari competono in contemporanea al campionato Italiano. Tutti gli altri svolgeranno una camminata. Non si dovrà tenere nessun tempo, solo chi vuole provare dovrà farlo.

Alla fine della marcia, ci sarà il pranzo, al prezzo di 15€, tra tanta allegria e le premiazioni: in modo particolare la premiazione dei camminatori sarà una sorpresa per chi, senza contare il tempo, avrà vinto.

Tanti si spaventano appena sentono o leggono "Marcia" però si chiama così dal 1950. Trae le sue origini dalle esercitazioni di marcia, con rispetto dei tempi prestabiliti per il percorso in zona montano alpina, alle quali erano dediti gli allievi ufficiali e sottufficiali nella Scuola Militare del Corpo Alpini già nella fine del ventennio del secolo scorso.

In totale 8 km circa. Per informazioni: Naturaltrek Giorgio 3392170681