Al Festival Organistico Internazionale di Alba è la volta di David Briggs

Domenica 11 Maggio alle ore 21:00 torna il Festival Organistico Internazionale di Cristo Re con il terzo appuntamento della settima edizione.

Dopo il grande successo del musicista svizzero Jean-Christophe Geiser, organista della Cattedrale di Losanna, e di Gabriele Studer, organista di Cristo Re e Direttore Artistico del Festival, sarà la volta di DAVID BRIGGS, organista della Cattedrale di St. John the Divine a New York.

David Briggs è un organista di fama internazionale, le cui performance sono acclamate per musicalità, virtuosismo e capacità di entusiasmare e coinvolgere il pubblico di tutte le età; è costantemente classificato come uno dei migliori organisti della sua generazione.

È stato descritto dal direttore del “Pipedreams” della “American Public Media” come un intrepido improvvisatore, e dal “New York Times” come uno dei più grandi organisti contemporanei del mondo.

Dopo gli studi presso il Royal College of Organist, è diventato organista presso il King’s College e l‘Università di Cambridge; parallelamente ha studiato con Jean Langlais a Parigi. È risultato vincitore di numerosi concorsi internazionali di improvvisazione. Attualmente è organista presso la Cattedrale di St. John the Divine a New York.

David Briggs è anche un compositore prolifico e le sue opere spaziano dai grandi oratori alle opere per strumenti solisti. Ha registrato circa 40 CD, molti dei quali includono le sue composizioni e trascrizioni.

Il repertorio proposto sarà estremamente vario e permetterà di ascoltare tutte le sonorità dello splendido organo a canne di Cristo Re.

Il quarto ed ultimo appuntamento del 18 maggio sarà con uno dei più brillanti musicisti italiani, il marchigiano Mario Ciferri, organista della Chiesa di Porto San Giorgio.

L’ingresso ai concerti sarà come di consueto libero nella suggestiva cornice della Chiesa di Cristo Re.