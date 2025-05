Verzuolo in festa: un sabato di gioco, sport e cultura per bambini e famiglie

Verzuolo si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della socialità: domani, sabato 10 maggio, dalle ore 14.30 alle 18, in piazza Willy Burgo si terrà la “Giornata del gioco libero all’aperto”, iniziativa promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi con il patrocinio del Comune di Verzuolo.

All’evento prenderanno parte diverse associazioni sportive del territorio con l’obiettivo di coinvolgere bambini, bambine e famiglie in attività ludico-sportive pensate per riscoprire il valore dell’amicizia, della condivisione e dello stare insieme, lontano da schermi e social media. L’iniziativa vuole infatti promuovere la socialità, la creatività e una cultura sportiva sana e inclusiva.

Numerose le attività proposte per l’occasione: Bocce, a cura della Pro Loco Verzuolo; Corsa, in collaborazione con la Podistica Valle Varaita; Tennis, grazie al Tennis Club di Verzuolo e Calcio, con la partecipazione dell’Asd Valle Varaita Calcio. Inoltre, la cooperativa Erika proporrà un gioco a tema ecologia e riciclo, mentre il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze curerà direttamente alcune attività ludiche.

Non mancheranno momenti di animazione: il pomeriggio sarà reso ancora più allegro dal truccabimbi, a cura della Croce Rossa di Manta, e da tanta musica pensata per coinvolgere sia adulti che bambini. A metà pomeriggio verrà offerta una merenda gratuita per tutti i partecipanti. Parallelamente, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Volti e storie – Fotoracconto di Verzuolo attraverso chi lo vive”, ospitata presso Palazzo Drago. L’esposizione, curata da Valentina Ponzio, rappresenta l’evento finale del corso intermedio di fotografia tenutosi nei mesi scorsi.

Dopo l’inaugurazione di oggi, venerdì 9 maggio alle 18,30, la mostra sarà aperta anche sabato 10 e domenica 11 maggio, con orario continuato dalle 10 alle 20, ad ingresso libero.