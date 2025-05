Martiniana Po: tra pilates e l’inaugurazione di una panchina commemorativa

L’associazione “Vita ai Sentieri di Martiniana Po” propone due iniziative nel prossimo fine settimana, realizzate entrambe con il sostegno dei fondi derivanti dalla 22ª edizione del Fitwalking del Cuore.

Sabato 10 maggio si terrà un laboratorio di pilates all’aria aperta, Il ritrovo è previsto per le 9,45 in piazza Giovanni Borgna.

L’attività si svolgerà lungo il percorso conosciuto come il “Sentiero del Pittore”.

Si raccomanda ai partecipanti di portare con sé un tappetino da ginnastica.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Tiziana al numero 349-4118279 oppure Romina al 349-8040599.

Domenica 11 maggio sarà invece dedicata all’inaugurazione di una panchina commemorativa nella borgata Culea, realizzata e donata dalla famiglia Giusiano in memoria di Bep e Mariuccia Giusiano.

L’evento sarà arricchito da una passeggiata alla scoperta delle origini dei cognomi locali, guidata dallo storico Giorgio Di Francesco.

Il punto di ritrovo è fissato per le 10 in piazza Borgna: da lì si raggiungerà in auto borgata Ramello, per poi proseguire a piedi fino alla borgata Culea dove si svolgerà la cerimonia.

L’escursione continuerà poi verso le borgate Ostana e Paris.

È previsto il pranzo al sacco, con possibilità di ordinare un “Sachetin” contattando il numero 0175-265100.

Per ulteriori dettagli, è possibile rivolgersi a Monica (349-1611841), Romina (349-8040599) o Nuccia (340-3635845).