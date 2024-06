Al Monastero della Stella a Saluzzo si proietta “Il piatto forte dei rifugi”

In tema avvio della stagione estiva della montagna per la prima volta a Saluzzo un’interessante documentario sull’offerta dei rifugi delle Alpi Marittime e Cozie

sarà proiettato a tutta la popolazione mercoledì 12 giugno alle ore 21 presso il centro congressi del Monastero della Stella.

Un filmato girato in ‘presa diretta’ nei presidi in quota per la promozione dell'offerta gastronomica sostenibile proposta da 15 gestori di rifugio delle Alpi Marittime e delle Alpi Cozie.

Il film di circa un’ora di racconto, ideato e realizzato dall’autrice, condivide con gli spettatori le sue esperienze, attraverso immagini e video e contribuisce a promuovere e a valorizzare il territorio montano e i suoi prodotti naturali.

Quindi, appuntamento da non perdere con la proiezione del “Il piatto forte dei Rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie”.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Informazioni e prenotazioni: 0175.291447 - info@monasterodellastella.it www.monasterodellastella.it