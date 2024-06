Volley: Il settore giovanile "Mon.Vì" premiato dal Comune di Mondovì (VIDEO)

Dopo una stagione da incorniciare, anche il Comune di Mondovì ha voluto ringraziare e salutare il settore giovanile Mon.Vì, che nasce dalla collaborazione tra la Lpm Pallavolo Mondovì e il Vicoforte Volley Ceva. Un tributo per i tanti successi ottenuti nel corso della stagione. Vittorie non solo sportive, ma come più volte ribadito, anche per i valori educativi trasmessi.

Per l'occasione, negli spazi del Comune, erano presenti il Sindaco, nonché presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e l'Assessore allo sport e alle Politiche giovanili Alessandro Terreno. Presenti anche i main sponsor Cristina Pilone, in rappresentanza di Lpm Srl e Vincenzo Pilone Srl, insieme al presidente della Banca Alpi Marittime Domenico Massimino.

In passerella sono passate tutte le ragazze protagoniste di un'annata ricca di soddisfazioni. Particolarmente emozionante un video mandato in onda e che ha ripercorso i momenti più importanti vissuti dalla società rossoblù. Un grazie particolare è stato rivolto anche ai genitori delle ragazze, perno fondamentale nel cammino delle ragazze. Nel video le interviste con Cristina Pilone, Domenico Massimino, Alessandro Terreno e Iaia Boetti: