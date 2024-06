Savigliano: arriva la “Cultura Card” per scoprire la città a prezzi vantaggiosi

A partire dal prossimo sabato 15 giugno gli amanti della cultura e i turisti potranno esplorare le bellezze di Savigliano con la tessera ‘Cultura Card’.

Un'iniziativa ideata per valorizzare il patrimonio storico-artistico della città e offrire un'esperienza completa ai visitatori.

La tessera è nominativa ed ha un costo di soli 10 euro con una validità di un anno.

La Cultura Card permette l'accesso a numerosi siti e monumenti saviglianesi di interesse, tra cui il Museo Civico ‘Olmo’ e la Gipsoteca, il teatro Milanollo, l'antico Palazzo Comunale, la Torre civica, il chiostro di San Pietro e Palazzo Muratori-Cravetta.

Coloro che detengono la tessera possono inoltre presentarsi al Mùses o al Museo ferroviario dove avranno diritto ad una scontistica sul biglietto d'ingresso.

Con la “Cultura card” si avrà poi una riduzione del 10% su qualunque biglietto teatrale del teatro Milanollo, anche per quanto riguarda gli spettacoli fuori cartellone. Così come si avrà uno sconto del 10% sull'iscrizione all'Università delle Tre età.

“L'introduzione della Cultura Card rappresenta una novità che abbiamo fortemente voluto introdurre e, allo stesso tempo, un passo importante per la valorizzazione del nostro patrimonio artistico-culturale - afferma l'assessore alla Cultura Roberto Giorsino. - Savigliano vanta un ricco panorama di siti di interesse storico e culturale, la tessera nasce proprio con l'intento di promuovere tali bellezze e renderle più accessibili agli utenti semplificandone la fruizione”.

Gli fa eco Laura Mellano responsabile dei Servizi culturali del Comune di Savigliano: “L'elemento alla base della ‘Cultura card’ è la semplicità.

Con una cifra simbolica, l'universo turistico e culturale cittadino viene messo in rete in modo facile ed intuitivo per l'utenza. Siamo certi che questa tessera, con le sue agevolazioni, riuscirà a far scoprire (o riscoprire) i tesori di Savigliano ad un gran numero di persone.

La tessera, attiva da sabato 15 giugno è acquistabile all'Ufficio turistico di piazza Santarosa (il mercoledì mattina e il sabato e la domenica tutto il giorno) o all'Ufficio turismo del Comune, sito in palazzo Taffini d’Acceglio in via sant’Andrea 53 (il martedì, dalle 9 alle 12).