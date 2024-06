Beinette, attenti alle truffe telefoniche

Non si arresta il cosiddetto fenomeno delle "truffe telefoniche". Da più parti della Granda si continuano a segnalare tentativi fraudolenti, gli ultimi casi in ordine di tempo arrivano da Beinette.

A lanciare l'allerta ed un ammonimento ai cittadini è il sindaco, Lorenzo Busciglio: "In questi giorni alcuni truffatori spacciandosi per Carabinieri stanno telefonando a cittadini anziani informandoli che dei loro parenti (figli/e) sarebbero stati coinvolti in gravi incidenti. In caso di tentata truffa, non assecondare le richieste e, se possibile, segnalare il numero di telefono alle Forze dell'Ordine".