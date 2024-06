C.B.T. ITALIA, supporta la preparazione della Stagione 2024/2025 di Mattia Casse e Guglielmo Bosca con la bicicletta NECER99

C.B.T. ITALIA, azienda leader nel settore delle biciclette da corsa in carbonio ed E-Bike, ha rinnovato la partnership per la preparazione di due atleti di punta della Nazionale Italiana di Sci Alpino, specialità Discesa Libera e SuperG: Mattia Casse e Guglielmo Bosca.

Mattia Casse, al secondo anno di collaborazione con C.B.T. ITALIA, ha già dimostrato l'efficacia e l'affidabilità delle nostre biciclette nel suo rigoroso programma di allenamento. Siamo entusiasti di accogliere Guglielmo Bosca nella nostra famiglia, rappresentando una graditissima e importante new entry. Entrambi gli atleti integrano l'allenamento ciclistico come parte essenziale della loro preparazione fisica, cercando costantemente mezzi sicuri, affidabili e tecnologicamente avanzati.

Il modello di bicicletta NECER99 di C.B.T. ITALIA è stato scelto per soddisfare le elevate esigenze di questi atleti, abituati a raggiungere velocità impressionanti di 130-150 km/h durante le competizioni di Coppa del Mondo. La NECER99 non solo offre sicurezza e affidabilità, ma è anche un concentrato di tecnologia che permette di trasferire in massima sicurezza la potenza e le prestazioni necessarie per il loro allenamento.

La fiducia è un elemento cruciale per Casse e Bosca, che devono potersi affidare ciecamente al loro mezzo di allenamento. La discesa e l'adrenalina sono il pane quotidiano di questi atleti, e la NECER99 ha conquistato la loro fiducia grazie a feedback utili e performanti. Siamo orgogliosi che Casse e Bosca abbiano scelto la nostra bicicletta per prepararsi al meglio alle sfide della prossima stagione.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito ufficiale www.cbtitalia.com o contattate il nostro ufficio comunicazioni.