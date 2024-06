Il marketing digitale per le carpenterie: l'esempio di VICLA

Nel panorama odierno, caratterizzato da una forte concorrenza e da un consumatore sempre più informato, il marketing digitale rappresenta uno strumento fondamentale per le carpenterie metalliche che desiderano accrescere il proprio business e distinguersi dalla massa. Ne parliamo con Marcello Ballacchino, titolare di VICLA srl, azienda italiana costruttrice di presse piegatrici su misura. VICLA ha saputo sfruttare al meglio i canali digitali per far conoscere la propria realtà e i propri prodotti, creando una solida presenza online che ha portato ad un significativo aumento della clientela.

Le carpenterie metalliche di oggi si trovano ad affrontare diverse sfide, tra cui concorrenza elevata, mancanza di visibilità online, budget limitato. In questo contesto, riuscire ad emergere e farsi notare è fondamentale per non perdere quote di mercato e per espandere il proprio business.

In VICLA Macchine per Lamiera abbiamo creduto da sempre nelle potenzialità del mondo digitale e ad oggi posso dire con sicurezza che siamo davvero soddisfatti dei risultati.

"Il nostro target non è online" Questa è una delle obiezioni più comuni e diffuse, ma è errata. Come avete trovato i vostri clienti sul web?

Quasi tutti i potenziali clienti utilizzano internet per ricercare informazioni, confrontare prodotti e prendere decisioni d'acquisto. Data la complessità del prodotto e del processo di vendita, è molto difficile vendere un prodotto industriale online, se non impossibile, e la trattativa di vendita deve ancora essere gestita dal reparto commerciale.

Faccio l’esempio delle presse piegatrici, perché è ciò che vendiamo in VICLA. Negli ultimi 3 anni, più della metà delle vendite provengono da contatti trovati online attraverso il nostro sito, i canali social e campagne sul web.

Un sito web è solo un punto di partenza, ma non basta. È necessario raggiungere i potenziali clienti ovunque si trovino. Una delle strategie vincenti che abbiamo adottato in VICLA è l'utilizzo di campagne di marketing online mirate, che permettono di raggiungere il target di riferimento con messaggi personalizzati e altamente performanti.

In che modo il marketing digitale può aiutare le carpenterie metalliche a superare queste sfide?

A prescindere da quale sia l'obiettivo, ciò che decreta il successo o il fallimento di una strategia online è sempre legato alla capacità di comprendere i problemi e le necessità dei propri potenziali clienti e riuscire a comunicare efficacemente con loro; non ha niente a che fare con i tecnicismi delle piattaforme che, come tali, sono dei semplici strumenti e non possono leggere nella mente del target.

Un aspetto poco considerato da chi si approccia per la prima volta al marketing digitale è che per vedere risultati concreti di business servono costanza, perseveranza e dedizione. Generalmente, occorrono un paio di mesi per testare le campagne a pagamento prima di poter trarre conclusioni; questo perché è necessario che le piattaforme abbiano il tempo di mostrare le inserzioni a un numero elevato di persone per restituire una cospicua mole di dati su cui fare le dovute analisi. Non bisogna quindi scoraggiarsi se nei primi mesi non si vedono grandi risultati perché è molto probabile che sia ancora troppo presto per fare delle valutazioni di performance.