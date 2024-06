Il quartetto Amouage in sala Fenoglio ad Alba per la rassegna Cortile in festa

Mercoledì 19 giugno 2024, alle ore 21, in sala Beppe Fenoglio (cortile della Maddalena) si apre la rassegna Cortile in festa, curata dai servizi culturali comunali in collaborazione con alcune associazioni del territorio.

Il primo appuntamento è con la 47ª Stagione di Musica da Camera, organizzata dal civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.

A esibirsi in concerto il quartetto Amouage in “Vissi d’arte, vissi d’amore”: la serata si aprirà con l’atmosfera impressionistica del Quartetto per archi in sol minore di Claude Debussy, una delle pietre miliari del repertorio cameristico, e proseguirà con un omaggio a Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua scomparsa, proponendo alcuni tra i più celebri lavori cameristici e operistici del compositore lucchese.

Il Quartetto Amouage, composto da Sofia Cipriani - primo violino, Valerio Quaranta - secondo violino, Davide Mosca – viola e Matteo Bodini - violoncello si è formato nel contesto dell'Orchestra Giovanile "L. Cherubini", fondata e diretta dal Maestro Riccardo Muti. Il gruppo è costituito da giovani musicisti provenienti da diverse realtà italiane, diplomati e perfezionatisi in Italia e all'estero. Risultati vincitori di concorsi solistici e cameristici, i componenti del quartetto svolgono tuttora un’intensa attività cameristica, solistica e orchestrale.

L’ingresso alla serata è libero, La rassegna Cortile in festa proseguirà fino alla fine di luglio con appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età, nel Cortile della Maddalena: spettacoli per famiglie, laboratori, teatro di figura, musica e visite guidate. Il programma completo è nella sezione eventi del sito www.comune.alba.cn.it.

Per informazioni 0173 292477 istitutomusicale@comune.alba.cn.it.