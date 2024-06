La prossima settimana a Saluzzo "C'è fermento"

La Capitale dell'antico Marchesato si prepara ad accogliere il meglio della produzione birraria artigianale e dello street food di qualità in arrivo da tutta Italia con destinazione Saluzzo: da giovedì 20 a domenica 23 giugno. Il Salone si conferma uno degli appuntamenti più importanti del settore a livello nazionale e lo dimostrano i venti birrifici e le undici cucine e food truck, rappresentanza che copre a tappeto tutto il Nord e il Centro Italia, dal Piemonte al Trentino-Alto Adige, dalla Lombardia alle Marche, attentamente selezionata dalla Guida alle Birre d’Italia Slow Food e dal comitato scientifico formato da Luca Giaccone e Francesco Nota .

Per quattro giorni CF animerà il cortile principale de Il Quartiere, sede della Fondazione Amleto Bertoni che ne cura l’organizzazione, in collaborazione con la Città di Saluzzo e la Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo e sarà presente anche nel centro cittadino grazie alla collaborazione con alcuni locali aderenti che ospiteranno i Mastri Birrai: Bar Corona Grossa, Caffè del Duomo, Il Salotto, Bar Stradivari, Caffè della Vittoria, Bar Mixology, Piazzetta Caffè, Enoteca La Cave, Bar Bacco e caffè, Caffè del Centro, Caffè Dublino, Caffè Principe, Turn Over, A mano a mano ristorante pizzeria, Montmartre e Caffè Pellico.

LABORATORI E DEGUSTAZIONI