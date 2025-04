“Alla scoperta del lupo, tra conservazione e gestione”: a Mondovì una serata informativa con il CAI

Dopo il buon successo della prima serata, la sezione del Club Alpino Italiano di Mondovì, propone un'altra serata a tema dal titolo “Alla scoperta del lupo, tra conservazione e gestione” a cura di Mattia Colombo, mercoledì 16 aprile alle 21 nella sede sociale di Via Beccaria 26, Mondovì. Una serata informativa ricca di curiosità e spunti per raccontare questo animale attraverso un viaggio tra biodiversità, attività umane e interazioni ecologiche.

Alla serata parteciperà anche un ospite speciale, Argo, che da pochissimi giorni fa parte, insieme al suo conduttore Mattia Colombo, delle unità Cinofile Antiveleno, un gruppo di cani e conduttori in grado di individuare esche e carcasse avvelenate, bonificando e mettendo in sicurezza aree in ambienti naturali e spazi urbani.

Per info: mondovi@cai.it