A Verzuolo il film “Il maestro che promise il mare”: la proiezione mercoledì 16 aprile

Continua il ricco programma organizzato dall’ANPI Verzuolo-Valle Varaita intitolato “Festa d’Aprile Festa di Libertà” dedicato all’80° anniversario della Liberazione.

Mercoledì 16 aprile alle 21 a Palazzo Drago (in via Marconi 13) sarà proiettato il film “Il maestro che promise il mare” in collaborazione con l’associazione "La mosca sul muro".

Il film sarà proiettato in mattinata a più di cento studenti e studentesse delle scuole superiori verzuolesi.

La pellicola della regista Patricia Font è un film sul potere rivoluzionario dell’educazione contro ogni dittatura.

Nel 1935, il maestro Antoni Benaiges accetta l’incarico come insegnante in un piccolo e isolato villaggio di Burgos, in Spagna. Qui il giovane maestro instaura un intenso legame con i suoi studenti, un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra i sei e i dodici anni, ai quali fa una promessa: portarli a vedere il mare per la prima volta nella loro vita.75 anni dopo, la nipote di uno di quegli studenti, attraverso i ricordi di coloro che lo hanno conosciuto, tenta di ricostruire la meravigliosa storia vera nascosta dietro la promessa del maestro. Una storia di coraggio, dedizione e resistenza che rischiava di rimanere sepolta dalle ombre della Guerra Civile.

Ingresso libero.